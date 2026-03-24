Оркестр Muse стал массово отменять концерты при свечах по всей России

Сотни покупателей по всей России приобрели билеты на концерты оркестра Muse при свечах со скидкой, но мероприятия массово отменяют. Уведомления об отменах приходят в день концерта, а вернуть деньги покупателям не удается. По словам пострадавших, в условиях оферты мелким шрифтом прописано, что при скидке средства могут не вернуть.

Концерты отменили в Москве, Орле и Белгороде. По данным главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, пострадавших может быть более 50 тысяч человек в разных городах. В свою очередь, адвокат Роман Францев считает, что в действиях организаторов есть признаки мошенничества группы лиц по предварительному сговору.

