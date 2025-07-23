Вероятность дождей в Москве снизится к 24 июля

В четверг, 24 июля, синоптики прогнозируют снижение вероятности осадков в столице. Атмосферное давление останется немного пониженным – на уровне 737–738 миллиметров ртутного столба, влажность составит около 70%.

К предстоящим выходным, 26 и 27 июля, в столице ожидается солнечная погода, температура воздуха поднимется до 28 градусов. В последние дни июля столбики термометров могут достичь отметки 30 градусов.

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