Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 17:15

Общество

Вероятность дождей в Москве снизится к 24 июля

Вероятность дождей в Москве снизится к 24 июля

"Время новых": мебель Lulu space

"Время новых": Ice professional

"Время новых": чайная "Нитка"

"Время новых": La Palme

Дожди начались в некоторых районах Москвы и Подмосковья

"Миллион вопросов": риелтор ответила на вопросы о сдаче и съеме жилья

"Атмосфера": пасмурная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 24 июля

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков

В четверг, 24 июля, синоптики прогнозируют снижение вероятности осадков в столице. Атмосферное давление останется немного пониженным – на уровне 737–738 миллиметров ртутного столба, влажность составит около 70%.

К предстоящим выходным, 26 и 27 июля, в столице ожидается солнечная погода, температура воздуха поднимется до 28 градусов. В последние дни июля столбики термометров могут достичь отметки 30 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика