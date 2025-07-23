Москвичей призвали пересесть на метро из-за прогнозируемого дождя

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москвичей и гостей города призвали пользоваться метрополитеном в связи с прогнозируемым до конца дня дождем. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Согласно прогнозу синоптиков, до вечера 23 июля на столицу обрушится дождь с грозой. Кроме того, ожидается усиление ветра. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В настоящее время ЦОДД фиксирует 4-балльную загруженность на дорогах. Особенно интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне ТТК рядом с улицей Новой Башиловке и в районе Чурской эстакады. Помимо этого, оживленное движение отмечается и на внутренней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.

Ближе к вечернему разъезду локальные затруднения прогнозируются в центральной части Москвы, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях, ведущих в область.

В связи с этим ведомство настоятельно рекомендует горожанам пересесть на метро, а в случае неизбежной поездки на личном авто отложить ее до 19:00. Водителей призвали соблюдать осторожность, не превышать разрешенную скорость, избегать неожиданных маневров и не отвлекаться на мобильные устройства.

"Не паркуйте автомобили и не стойте сами вблизи деревьев и шатких конструкций. За ситуацией на дорогах следит Ситуационный центр ЦОДД и дежурят экипажи Дорожного патруля", – добавили представители центра.

Вместе с тем в ведомстве напомнили о действующем номере 3210, на который можно позвонить с мобильного при обнаружении сломанного знака или светофора.

В настоящее время в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности, который был объявлен из-за грозы. Предупреждение будет актуально до 21:00 среды, 23 июля.

При этом к выходным, 26-го и 27-го числа, в мегаполисе установится теплая и солнечная погода без осадков. Более того, дождей не дожидается и в начале следующей недели.