Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 23 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайший час с сохранением до 21:00 среды, 23 июля, в столице ожидается кратковременный дождь, а в отдельных районах гроза с ливнем, предупредила пресс-служба МЧС Москвы.

При этом порывы ветра во время грозы могут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим москвичей и гостей города призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра. Водителей призвали быть внимательными и парковаться в безопасных местах.

В случае необходимости горожанам следует звонить по телефонам 101, 112 или по единому номеру доверия ГУ МЧС России по Москве 8(495) 637-31-01.

Вместе с тем из-за грозы в столице объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение будет актуально с 14:00 до 21:00 среды. Оно вступит в силу и в Московской области, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Полностью дожди прекратятся только в субботу, 26 июля, предупреждала синоптик Татьяна Позднякова. Она выразила надежду на то, что 26-го и 27-го числа почва успеет немного просохнуть после серьезных ливней.

Кроме того, с пятницы, 25 июля, в Московской области начнет повышаться температура воздуха. В этот день по всему региону ожидается переменная облачность и солнечная погода. В столице температура воздуха составит 25–30 градусов.