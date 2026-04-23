Элитная недвижимость Подмосковья привлекла китайских покупателей

Китайцы заинтересовались элитной загородной недвижимостью в Москве и Подмосковье. Их доля среди иностранцев за год выросла более чем в 10 раз. Граждане КНР выбирают дома полной готовности с мебелью и техникой в бизнес и премиум-сегменте.

Стоимость такого жилья начинается от 350 миллионов рублей. Студент МГУ Чжан Юйхан назвал чистый воздух одной из причин привлекательности Москвы. В столице проживает около 40 тысяч граждан Китая, в основном это учащиеся и сотрудники крупных компаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.