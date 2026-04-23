Психологи объяснили, почему могут часто попадаться одинаковые цифры

Психологи объяснили, почему людям могут попадаться одинаковые цифры и таинственные знаки. По их словам, в большинстве случаев речь идет не о мистике, а о нормальной работе психики и когнитивных механизмов.

Эволюционно мозг настроен искать закономерности – это базовый механизм выживания. В большинстве случаев фиксация на цифрах является вариантом нормы или реакцией на стресс.

При этом некоторые цифры действительно встречаются чаще других, но причина этому чисто математическая. Закон Бенфорда гласит, что единица появляется в реальных данных примерно в 30% случаев, тогда как девятка лишь в 4%. Это связано с особенностями десятичной системы счисления и логарифмическим распределением чисел в природе и обществе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.