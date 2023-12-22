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22 декабря, 11:30

Общество

Зрители телеканала Москва 24 показали, как в их доме украсили подъезд к Новому году

Зрители телеканала Москва 24 показали, как в их доме украсили подъезд к Новому году

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Зрители телеканала Москва 24 присылают видео со своими елками и декором к Новому году. Жители дома на Беломорской улице украсили весь подъезд. На почтовых ящиках расположились еловые композиции, а под потолком – гирлянда.

Также кадры с небольшой, но стильной елкой прислала телезрительница Ирина. Цвета игрушек она подбирала под символ будущего года Дракона – белый, золотой и красный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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