Новости часа: москвичей не обязывают носить маски в транспорте – Дептранс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичей не обязывают носить маски в транспорте. В ведомстве прокомментировали, что ношение масок является рекомендацией.

Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР, Запорожской и Николаевской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Рейсы по вывозу оставшихся в Хургаде туристов из РФ запланированы до субботы, 24 декабря. Об этом рассказал генконсул России в Египет.