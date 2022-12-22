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Новости

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Политика

Новости часа: москвичей не обязывают носить маски в транспорте – Дептранс

Новости часа: москвичей не обязывают носить маски в транспорте – Дептранс

"Актуальный репортаж": в ГД приняли закон о биометрических данных

Новости часа: американские системы Patriot являются законной целью для военных РФ – Песков

"Мемология": парень

Санитарные врачи посоветовали москвичам соблюдать социальную дистанцию из-за гриппа и ОРВИ

Синоптики сообщили о плюсовой температуре и гололедице в столице в конце недели

Москвичам показали, как повлияли ледяные осадки на город

"Мемология": пиджак

"Мемология": Рис Симпсон

"Мемология": Стонкс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичей не обязывают носить маски в транспорте. В ведомстве прокомментировали, что ношение масок является рекомендацией.

Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР, Запорожской и Николаевской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Рейсы по вывозу оставшихся в Хургаде туристов из РФ запланированы до субботы, 24 декабря. Об этом рассказал генконсул России в Египет.

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