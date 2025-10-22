Пранкеры стали разыгрывать пожилых москвичей

Пранкеры стали обманывать пожилых москвичей и снимать розыгрыши на видео. Один из авторов таких роликов – блогер Даниил Топчаев. Его видео набирают тысячи просмотров.

Сам пранкер не считает свой контент опасным. По его словам, его команда не пристает к людям, не унижает их и не трогает физически, в отличии от других блогеров. Топчаев указал, что они разыгрывают только тех, кто готов идти на разговор.



По словам юристов, за подобные провокации грозит уголовная ответственность по статье за хулиганство. Эксперты уточняют, что пранкеры сами провоцируют конфликты с людьми и как правило пристают к пожилым, которые принимают на веру все, что им говорят. Специалисты рекомендуют пострадавшим обращаться в полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

