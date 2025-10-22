Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04:30

Общество

Пранкеры стали разыгрывать пожилых москвичей

Пранкеры стали разыгрывать пожилых москвичей

"Утро": москвичам рассказали о погоде 21 октября

В ГД предложили запретить требовать документы, уже доступные госорганам

"Утро": скорость ветра составит 5–7 м/с 21 октября в Москве

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба 21 октября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 89% 21 октября

В ГД рассмотрят проект об увеличении штрафов за плохую подготовку к отопительному сезону

Главный тренер ФК "Локомотив" попросил обращаться к нему по имени-отчеству

Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление

Доля учеников предпрофессиональных классов в Москве превысила 40%

Пранкеры стали обманывать пожилых москвичей и снимать розыгрыши на видео. Один из авторов таких роликов – блогер Даниил Топчаев. Его видео набирают тысячи просмотров.

Сам пранкер не считает свой контент опасным. По его словам, его команда не пристает к людям, не унижает их и не трогает физически, в отличии от других блогеров. Топчаев указал, что они разыгрывают только тех, кто готов идти на разговор.

По словам юристов, за подобные провокации грозит уголовная ответственность по статье за хулиганство. Эксперты уточняют, что пранкеры сами провоцируют конфликты с людьми и как правило пристают к пожилым, которые принимают на веру все, что им говорят. Специалисты рекомендуют пострадавшим обращаться в полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина ЕфимцеваЕлена Поляница

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика