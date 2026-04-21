Москвичке пришел чужой штраф за парковку из Воронежа из-за совпадения данных

Жительница Москвы получила штраф за парковку в Воронеже, хотя у нее нет ни машины, ни водительских прав. На "Госуслугах" девушка обнаружила, что числится владелицей автомобиля за 3,5 миллиона рублей, а на ее имя оформлен автокредит.

Путаница возникла из‑за ее тезки из Воронежа – совпали имя, фамилия, отчество и дата рождения. В Госавтоинспекции объяснили, что из‑за отсутствия данных СНИЛС у жительницы Воронежа система "привязала" автомобиль к ее полной тезке.

Москвичка планирует обратиться в центр "Мои документы", чтобы оспорить штраф и исправить данные.