Альбир Крганов рассказал, соблюдают ли московские мусульмане предписания муфтиев

Мусульмане отмечают Курбан-байрам. Утром 20 июля праздничная молитва и проповедь прошли в Московской соборной мечети без участия прихожан из-за пандемии коронавируса. Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов рассказал, соблюдают ли московские мусульмане предписания.

"Есть ограничение массовых мероприятий, в том числе общественно-религиозные. Мы с пониманием относимся к этим требованиям. В самой доктрине религии ислам заложено это", – сказал Крганов.

Он добавил, что тысячу лет тому назад самим пророком было сказано, что в те места, где распространяется болезнь, нельзя входить, а также и выходить оттуда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.