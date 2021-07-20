В проекте "Московское долголетие" откроются группы, свободные от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Наталья Феоктистова
Свободные от COVID-19 группы откроются в проекте "Московское долголетие" с 21 июля. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
На данный момент речь идет о занятиях на свежем воздухе. Посещать их смогут пенсионеры, которые прошли курс вакцинации от коронавирусной инфекции.
"Участники "Московского долголетия" давно ждали возвращения в офлайн. К счастью, эпидемиологическая ситуация позволяет нам организовать занятия на свежем воздухе, сформировав свободные от ковида группы", – объявила Ракова.
Заммэра Москвы уточнила, что участникам проекта полюбились и дистанционные курсы. Поэтому было принято решение продолжить работу программы в смешанном формате – занятия будут доступны и удаленно, и непосредственно в парках и городских пространствах. Для очных мероприятий потребуется предъявить QR-код с данными о вакцинации в распечатанном или электронном виде.
По словам Анастасии Раковой, прививку от коронавируса сделали уже более 70% участников "Московского долголетия".
Накануне депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести в РФ единовременное пособие для пенсионеров, которые сделают прививку от коронавируса. По мнению парламентария, размер данной выплаты должен быть на уровне 10 тысяч рублей.
Румянцев провел специальное занятие для участников клуба "Московское долголетие"
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