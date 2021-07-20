В проекте "Московское долголетие" откроются группы, свободные от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Наталья Феоктистова

Свободные от COVID-19 группы откроются в проекте "Московское долголетие" с 21 июля. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На данный момент речь идет о занятиях на свежем воздухе. Посещать их смогут пенсионеры, которые прошли курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Участники "Московского долголетия" давно ждали возвращения в офлайн. К счастью, эпидемиологическая ситуация позволяет нам организовать занятия на свежем воздухе, сформировав свободные от ковида группы", – объявила Ракова.

Заммэра Москвы уточнила, что участникам проекта полюбились и дистанционные курсы. Поэтому было принято решение продолжить работу программы в смешанном формате – занятия будут доступны и удаленно, и непосредственно в парках и городских пространствах. Для очных мероприятий потребуется предъявить QR-код с данными о вакцинации в распечатанном или электронном виде.

По словам Анастасии Раковой, прививку от коронавируса сделали уже более 70% участников "Московского долголетия".

Накануне депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести в РФ единовременное пособие для пенсионеров, которые сделают прививку от коронавируса. По мнению парламентария, размер данной выплаты должен быть на уровне 10 тысяч рублей.

