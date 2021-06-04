Участники "Московского долголетия" поддержали инициативу Романенко о декрете для бабушек

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На юго-западе столицы состоялась встреча депутата Государственной думы, летчика-космонавта, Героя России Романа Романенко с участниками программы "Московское долголетие". Так, парламентарий рассказал о своей инициативе ввести дополнительный оплачиваемый отпуск по уходу за внуками для работающих пенсионеров и заручился их поддержкой.

Романенко уточнил, что такой отпуск бабушки и дедушки смогут брать не вместо родителей, как это в настоящее время закреплено законодательно, а вместе с ними.

"Предлагаю внести поправки в законодательство и разрешить работающим пенсионерам брать дополнительный 100-дневный отпуск по уходу за внуками. Вернем внукам бабушек и дедушек! Это пойдет на пользу всем – и детям, и родителям, и работающим пенсионерам", – подчеркнул парламентарий.

Участники встречи поддержали депутата, а также отметили, что в первые месяцы после рождения малыша родителям особенно необходима поддержка и опыт старших.

"Молодые родители зачастую просто не знают, как правильно ухаживать за младенцем, у них нет такого опыта. Поэтому им необходима помощь и поддержка тех, кто прошел эту школу", – уточнили участники встречи.

Ранее Роман Романенко и депутат Мосгордумы Александр Семенников договорились совместно решать транспортные проблемы Юго-Западного административного округа столицы. Решение было принято в ходе вебинара, на котором парламентарии обсуждали актуальные вопросы движения в городе.