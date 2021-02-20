В РФ подтвержден первый случай заражения человека птичьим гриппом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семи сотрудников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп.

Она напомнила, что на этом предприятии в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка заболевания среди поголовья птиц. Попова добавила, что при этом случаи передачи вируса птичьего гриппа от человека к человеку пока не зафиксированы.

Попова отметила, что информацию о первом случае заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа Россия направила Всемирной организации здравоохранения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.