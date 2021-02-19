Собянин призвал горожан поберечься из-за незавершенной пандемии COVID-19

20:26
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Сергей Собянин призвал горожан поберечься на фоне того, что пандемия коронавируса пока не завершилась. Об этом мэр Москвы заявил в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы видим продолжающееся снижение выявляемости и госпитализации, а также тяжелых пациентов, которые по-прежнему еще находятся в больницах. Но просто надо иметь в виду, что пандемия еще не прошла и надо все равно беречься", – заявил Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что фиксируемая тенденция по заболеваемости обнадеживает.
В Москве за последние сутки выявили 1 972 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 795 человек. Кроме того, за тот же период наблюдений выздоровели еще 2 112 пациентов.
Ранее в своем личном блоге Сергей Собянин подчеркнул, что столичная система здравоохранения сумела выдержать экстремальную нагрузку, вызванную пандемией коронавируса. Важную роль в этом сыграла, как считает мэр, отличная оснащенность специалистов медицинским оборудованием.
По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, распространение коронавируса в стране пока удается сдерживать. При этом она напомнила, что возможность заразиться по-прежнему сохраняется, поэтому необходимо следовать санитарно-эпидемиологическим правилам.
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