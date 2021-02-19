Еще 2 112 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице выздоровели еще 2 112 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 880 767. В Москве выявлено 1 972 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 795 человек", – говорится в сообщении.
В Оперштабе добавили, что в Москве скончалось 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Прививку граждане страны могут сделать одним из двух зарегистрированных в стране препаратов – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной". Первая вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе, а вторая – в Центре "Вектор" 27 октября.
Третья российская вакцина от COVID-19 разработки Центра имени Чумакова "КовиВак" должна поступить в гражданский оборот в ближайшее время, а ее регистрация запланирована на 20 февраля.
Россиянам рассказали, чем отличаются "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: