Еще 2 112 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице выздоровели еще 2 112 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 880 767. В Москве выявлено 1 972 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 795 человек", – говорится в сообщении.

В Оперштабе добавили, что в Москве скончалось 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Прививку граждане страны могут сделать одним из двух зарегистрированных в стране препаратов – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной". Первая вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе, а вторая – в Центре "Вектор" 27 октября.

Третья российская вакцина от COVID-19 разработки Центра имени Чумакова "КовиВак" должна поступить в гражданский оборот в ближайшее время, а ее регистрация запланирована на 20 февраля.