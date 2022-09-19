Вещи ушедших из России брендов начали продавать без этикеток

Покупатели обнаружили в Москве вещи брендов Zara и Massimo Dutti, но не на маркеплейсах, а в торговых точках. Оказалось, что одежду завозят в сток-центры и аутлеты. Только в некоторых случаях опознать ее можно лишь по памяти, этикетки срезаны, есть только состав и место производства.

Для чего это делают? И где найти в столице вещи ушедших брендов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.