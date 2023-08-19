Телеграм-каналы "Москва-24" и "Сити" объявят победителя конкурса 21 августа

Множество призов могут выиграть подписчики телеграм-каналов "Москва-24" и "Сити". В понедельник, 21 августа, будут подведены итоги конкурса и объявлен обладатель умной колонки.

Любой желающий все еще может принять участие в розыгрыше, для этого необходимо перейти по QR-коду и подписаться на оба канала, а также нажать кнопку под постом с розыгрышем. Победитель будет выбран случайно 21 августа в 11:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.