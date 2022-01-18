В России сократили срок карантина для заболевших COVID-19 с 14 до 7 дней

Сроки карантина по коронавирусу планируют сократить до 7 дней. Об этом сообщила Татьяна Голикова.

18 января прошло заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Сергей Собянин в ходе заседания заявил, что в Москве продлеваются ограничения в связи с распространением "Омикрона".

Кроме того, Голикова сообщила, что за ситуацией будут наблюдать и дальше, а если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то будут это осуществлять.

О том, какие решения были приняты на заседании Координационного совета по коронавирусу, – в эфире телеканала Москва 24.