Гинцбург заявил об отсутствии предпосылок к завершению пандемии после "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не видит научных предпосылок к окончанию пандемии после "Омикрон"-штамма коронавируса.
При этом он отметил, что верит в то, что заболевание быстро распространится среди людей. По его словам, пандемия будет длиться до тех пор, пока не выработается популяционный иммунитет у большинства населения Земли.
"Причем если мы будем так медленно вакцинировать население земного шара, то иммунитет должен выработаться с очень константным консервативным фрагментом S-белка, а для этого человек должен быть неоднократно провакцинирован или неоднократно встретиться с вирусом, чтобы у него возникли высокоспецифичные в большом количестве антитела к высококонсервативным последовательностям S-белка, которые будут присутствовать у постоянно возникающих новых вариантов коронавируса", – сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что очередная волна коронавируса в России достигнет пика в начале февраля 2022 года из-за распространения "Омикрона". По его словам, снижение заболеваемости может произойти в марте или апреле 2022 года. Альтштейн также допустил окончание пандемии в этот период, отметив низкую летальность при "Омикроне".
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