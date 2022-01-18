В ВОЗ ожидают полный пакет данных по "Спутнику V" к концу января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия предоставила большую часть сведений по вакцине "Спутник V", полный пакет ожидается к концу января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В ВОЗ уточнили, что заявителю, которым является Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), необходимо предоставить организации подтверждения того, что все недоработки, которые выделили специалисты международной структуры, были исправлены. После заявителю сообщат решение о необходимости проведения инспекции для проверки на месте.
Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) ожидает от России дополнительную документацию по вакцине "Спутник V". По словам главы представительства Европейского союза в РФ Маркуса Эдерера, обзор по признанию российской вакцины продолжается. Две инспекции были проведены в 2021 году.
Однако до этого представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что Россия передала организации все документы по вакцине "Спутник V". В Европарламенте также призвали признать в ЕС сертификаты привитых российским препаратом "Спутник V".
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