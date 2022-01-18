Сноубордиста ударило скатившейся лыжей в Сочи

В Сочи сноубордиста, который сидел на склоне, ударило лыжей. Она съехала со склона и попала человеку в голову.

По словам очевидцев, мужчина сильно не пострадал. Но от удара отлетела камера на его шлеме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.