Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год

Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2022 год. В соответствии с ним ближайшие новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 9 января. Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней.

Первые майские праздники продлятся четыре дня – с 30 апреля по 3 мая, вторые – также четыре дня – с 7 по 10 мая.

Помимо этого, выходными днями в 2022 году станут 23 февраля, 6–8 марта с переносом выходного с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта, а также 11–13 июня и 4–6 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.