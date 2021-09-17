Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год

15:30
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2022 год. В соответствии с ним ближайшие новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 9 января. Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней.
Первые майские праздники продлятся четыре дня – с 30 апреля по 3 мая, вторые – также четыре дня – с 7 по 10 мая.
Помимо этого, выходными днями в 2022 году станут 23 февраля, 6–8 марта с переносом выходного с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта, а также 11–13 июня и 4–6 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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