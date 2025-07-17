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17 июля, 22:15

Общество

Москвичку на Mercedes не пустили на парковку премиального пляжного клуба

Москвичку на Mercedes не пустили на парковку премиального пляжного клуба

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В Москве охрана пляжного клуба не пустила москвичку на парковку из-за ее автомобиля Mercedes 2012 года. По словам девушки, ей объяснили, что машина слишком простая для стоянки, которую занимают Bentley и Lamborghini. Похожие жалобы поступали и от других гостей комплекса Soho Country Club.

Там заявляют, что пропускают только автомобили премиального уровня. Администрация клуба утверждает, что правила зависят от загруженности и стоимости парковки, которая может меняться ежедневно. Юристы напоминают, что отказ в парковке при брони или депозите незаконен и его можно оспорить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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