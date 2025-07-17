Грозовая активность возможна в южных районах Москвы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Грозовая активность возможна в южной части Московского региона, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

Специалист напомнила, что погодная обстановка по Москве разная. Например, в одной части столицы дожди и грозы уже прошли, а жителям других районов еще предстоит запечатлеть непогоду. Выпадение осадков, предупредила синоптик, прекратится к 18:00 или 19:00 четверга, 17 июля.

Позднякова обратила внимание, что после дождя температура на юге города снизилась на 4–5 градусов, то есть она упала с 24 градусов до примерно 19–20 градусов. При этом неустойчивая погода сохранится в столичном регионе до ночи.

"Вчера в большей степени дожди касались северной половины Московского региона. Сегодня они в большей степени будут досаждать жителям южных половин", – указала специалист.

По прогнозу синоптиков, в грядущие выходные, 19 и 20 июля, в столицу и область придет новый циклон, который принесет дожди и грозы. Отмечается, что поля дождевых облаков накроют практически весь Московский регион, из-за чего будет мало солнца, но много дождей. Воздух в эти два дня прогреется до 22–25 градусов.