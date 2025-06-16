16 июня, 16:00Общество
"Миллион вопросов": юрист рассказала, что можно считать перепланировкой квартиры
Что считается перепланировкой, а что просто ремонтом в квартире? Чем перепланировка отличается от реконструкции? Какие изменения в квартире требуют обязательного согласования с органами власти? Можно ли переносить газовую плиту без согласования? Разрешат ли сделать вход в ванную комнату из жилой комнаты?
На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила юрист, специалист в области проектирования и строительства Мария Фуфарева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.