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16 июня, 16:00

Общество

"Миллион вопросов": юрист рассказала, что можно считать перепланировкой квартиры

"Миллион вопросов": юрист рассказала, что можно считать перепланировкой квартиры

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Что считается перепланировкой, а что просто ремонтом в квартире? Чем перепланировка отличается от реконструкции? Какие изменения в квартире требуют обязательного согласования с органами власти? Можно ли переносить газовую плиту без согласования? Разрешат ли сделать вход в ванную комнату из жилой комнаты?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила юрист, специалист в области проектирования и строительства Мария Фуфарева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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