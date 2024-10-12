Шеф-повар Ивлев пожаловался, что его не пустили на матч чемпионата КХЛ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Константин Ивлев

Шеф-повар Константин Ивлев рассказал в своем телеграм-канале, что его не пустила служба безопасности на матч регулярного чемпионата КХЛ между московским "Динамо" и "Салаватом Юлаевым".

Он объяснил, что приехал раньше, чем планировалось, а служба безопасности не ожидала этого, поэтому не пустила его. Из-за этого, по словам шеф-повара, он не смог выполнить те обещания, которые давал.

"Вот такое отношение к 50-летним верным болельщикам клуба "Динамо", мне безумно от этого грустно", – отметил Ивлев.

Он также принес за эту ситуацию прощения, хоть признает, что инцидент произошел не по его вине.

Матч проходил в Москве и завершился победой "Динамо" со счетом 4:2.

Ранее постоянная выставка-инсталляция "Стена болельщиков" открылась в Музее "Динамо". Экспозиция посвящена истории фанатского движения "Динамо". Проект был создан по инициативе самих болельщиков. Инсталляция представляет собой временную шкалу в виде динамовского шарфа, которая демонстрирует наиболее важные для фанатского сообщества события в хронологическом порядке.

В экспозицию вошла обширная коллекция атрибутики и всевозможные средства, с помощью которых болельщики поддерживали спортсменов во время состязаний. На стене повесили афиши знаковых матчей, билеты и фан-карты, а также представили программки и вымпелы некоторых соревнований.

