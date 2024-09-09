"Стена болельщиков" появилась в Музее "Динамо"

Фото: музей "Динамо"

Постоянная выставка-инсталляция "Стена болельщиков" открылась в Музее "Динамо". Экспозиция посвящена истории фанатского движения "Динамо", сообщила пресс-служба музея.

Проект был создан по инициативе самих болельщиков. Инсталляция представляет собой временную шкалу в виде динамовского шарфа, которая демонстрирует наиболее важные для фанатского сообщества события в хронологическом порядке.

В экспозицию вошла обширная коллекция атрибутики и всевозможные средства, с помощью которых болельщики поддерживали спортсменов во время состязаний. На стене повесили афиши знаковых матчей, билеты и фан-карты, а также представили программки и вымпелы некоторых соревнований.

В целях пополнения коллекции и дальнейшего обновления экспозиции возле стены также планируется разместить контейнер, где посетители смогут оставлять информацию и заявки на передачу новых экспонатов. Рассматривать все подобные обращения будет экспертный совет. Обновление проекта будет происходить в течение года на регулярной основе.

В торжественной церемонии, которая состоялась 9 сентября, приняли участие гендиректор Музея "Динамо" и коммерческий директор "ВТБ Арены" Наталья Малинова, председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Анатолий Гулевский, гендиректор ФК "Динамо" Москва Павел Пивоваров, гендиректор ХК "Динамо" Москва Сергей Сушко, а также спортсмены ФК и ЖФК "Динамо" Москва Игорь Лещук, Ярослав Гладышев, Станислав Бессмертный, Диана Пономарева, Милена Никитина и ветераны ХК "Динамо" Москва Александр Еременко и Максим Афиногенов.

При этом дата открытия выставки была выбрана не случайно. В этот день старейшему объединению фанатов "Динамо" BWD (Blue-White Dynamite) исполнилось 30 лет.

"Мы очень рады, что удалось в короткий срок реализовать такой амбициозный проект. Благодарим за помощь наших друзей и партнеров, прежде всего Еврейский музей и центр толерантности, компанию "ЕМЦТ-Дизайн", футбольный и хоккейный клубы "Динамо" Москва, Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" и Банк ВТБ. В том числе огромный вклад в создание инсталляции внесли сами болельщики. Этот проект задумывался для них и был реализован совместно с ними. Мы очень гордимся таким плодотворным сотрудничеством", – заявила Манилова.

В свою очередь, музей поздравил Пивоваров. Он напомнил, что учреждение работает на протяжении полутора лет, назвав появление "такой важной точки притяжения для всех динамовцев, где история соприкасается с настоящим и будущим" большим везением.

"Вдвойне приятно, что музей развивается. И теперь это не только музей спортивного общества "Динамо" и клубов, но и фанатского движения. Наши дорогие болельщики своей верой и поддержкой, безусловно, это заслужили", – подчеркнул он.

Музей "Динамо" стал единственным выставочным объектом в мире, где создали такой уникальный проект для болельщиков и совместно с ними.

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