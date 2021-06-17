Юристы подтвердили законность решения об обязательной вакцинации в Москве

Юрист Михаил Барщевский прокомментировал обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в столице.

"Решение главного санитарного врача Москвы находится совершенно в правовом поле. Есть два закона 98 и 99 года, законы старые и проверенные временем. В силу которых главный санитарный врач региона в определенных обстоятельствах в связи с эпидемиологической обстановкой для предотвращения распространения инфекции имеет право устанавливать обязательный режим вакцинирования", – сказал Барщевский

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.