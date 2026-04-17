Три четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве в начале следующей недели

До похолодания в Москве остаются сутки. Уже вечером 18 апреля в столицу придут снег и дождь, а ветер усилится до штормовых значений.

По прогнозам, в начале следующей недели в столичном регионе может выпасть до 27 миллиметров или три четверти от месячной нормы осадков. На двое суток сформируется временный снежный покров высотой 2–5 сантиметров. Днем температура не превысит 3 градусов, а из‑за ветра до 16 метров в секунду будет ощущаться как минус 3–5.

