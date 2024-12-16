Порядок оформления субсидий на оплату ЖКУ через "Госуслуги" изменится с 25 декабря

Порядок оформления субсидий на оплату ЖКХ через "Госуслуги" изменится с 25 декабря. Теперь для этого потребуется электронная подпись. Как пояснили эксперты, коррективы внесли, чтобы повысить безопасность процесса, а также свести к минимуму ошибки и подлоги при подаче заявлений.

Также в случае предоставления неполного комплекта документов рассмотрение заявки могут приостановить на срок до 10 рабочих дней для того, чтобы заявитель исправил недочеты.

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