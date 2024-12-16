Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 07:15

Общество

Порядок оформления субсидий на оплату ЖКУ через "Госуслуги" изменится с 25 декабря

Порядок оформления субсидий на оплату ЖКУ через "Госуслуги" изменится с 25 декабря

Синоптики прогнозируют до минус 15 градусов в конце этой недели

Резкое ухудшение погоды и оттепель ожидаются в Москве 16 декабря

Телеканал "Москва 24" запустил новогодний конкурс

Сугробы в Москве могут вырасти до 30 сантиметров к вечеру 15 декабря

Зрители телеканала Москва 24 могут вырать цвет 2025 года

Москвичи засняли синиц, которые прилетели позавтракать

Коммунальные службы непрерывно чистят улицы Москвы от снега

Москвички начали замораживать и "дарить" свои яйцеклетки

Телеканал Москва 24 напомнил о рубрике "Что вообще происходит?"

Порядок оформления субсидий на оплату ЖКХ через "Госуслуги" изменится с 25 декабря. Теперь для этого потребуется электронная подпись. Как пояснили эксперты, коррективы внесли, чтобы повысить безопасность процесса, а также свести к минимуму ошибки и подлоги при подаче заявлений.

Также в случае предоставления неполного комплекта документов рассмотрение заявки могут приостановить на срок до 10 рабочих дней для того, чтобы заявитель исправил недочеты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика