Эксперты прокомментировали, как отказаться от курения

В третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Его цель – снизить распространение пагубной привычки. Согласно данным ВОЗ, курение является причиной 85% смертельных исходов от рака легких, бронхов, трахеи, 16% смертей от ишемической болезни сердца, 24% инфекций нижних дыхательных путей.

О вреде курения и отказе от него рассказали врач-кардиолог и пульмонолог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.