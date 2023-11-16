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16 ноября, 16:45

Общество

Эксперты прокомментировали, как отказаться от курения

Эксперты прокомментировали, как отказаться от курения

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В третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Его цель – снизить распространение пагубной привычки. Согласно данным ВОЗ, курение является причиной 85% смертельных исходов от рака легких, бронхов, трахеи, 16% смертей от ишемической болезни сердца, 24% инфекций нижних дыхательных путей.

О вреде курения и отказе от него рассказали врач-кардиолог и пульмонолог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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