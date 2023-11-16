Москвичей предупредили о гололедице вечером в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гололедица может образоваться на столичных улицах до конца дня из-за перехода температуры через ноль градусов в сторону минусовых значений. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что городские службы постоянно следят за состоянием улично-дорожной сети, а также проводят регламентные работы согласно погодным условиям.

В ведомстве призвали автомобилистов быть на дороге внимательными и строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее российский Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать до 19 ноября.

До этого метеоролог Александр Шувалов рассказал, что снегопадов не будет в Москве и области на этой неделе. До конца ноября, продолжил он, высота снежного покрова в Москве составит не больше 2–3 сантиметров.

"Атмосфера": -2 градуса ожидается в столице вечером 16 ноября