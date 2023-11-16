Москвичам рассказали о погоде 16 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 16 ноября, в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная с прояснениями погода и мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 0 до 2 градусов, в области – от -2 до 3 градусов.

Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Сегодня в столице ожидается небольшой снегопад. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявлял, что в результате в городе может сформироваться небольшой снежный покров.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также заявил, что снежный покров высотой 1–2 сантиметра сформируется в Москве в конце этой недели.

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 16 ноября