Биохакинг стал популярным способом улучшения здоровья

Биохакинг набирает популярность среди желающих улучшить здоровье и внешний вид. Его сторонники утверждают, что с помощью специальных методик можно замедлить старение и повысить качество жизни.

По данным экспертов, биохакинг стал целой индустрией: сегодня это не только пищевые добавки, но и капельницы с витаминно-минеральными комплексами, вживление чипов и даже персонализированные лабораторные процедуры.

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