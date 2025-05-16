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16 мая, 16:15

Общество

Синоптики назвали 16 мая самым теплым днем месяца в Москве

Синоптики назвали 16 мая самым теплым днем месяца в Москве

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Пятница, 16 мая, стала самым теплым днем месяца в Москве – температура поднялась до плюс 22 градусов. По данным синоптиков, жара сохранится и в выходные, несмотря на локальные дожди.

В субботу, 17 мая, ожидается до 22 градусов, в воскресенье, 18 мая, – тепло, но вероятность осадков выше.

До конца месяца в городе может выпасть до 60% месячной нормы осадков, однако температура останется в пределах климатической нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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