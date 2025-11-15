15 ноября, 18:15Общество
Российский космонавт впервые воспользовался "Госуслугами" на орбите
Впервые российский космонавт Алексей Зубрицкий впервые воспользовался порталом "Госуслуги", находясь на орбите. На борту Международной космической станции он сделал самозапрет на оформление SIM-карты. Отмечается, что такой услугой воспользовались уже более 600 тысяч пользователей.
При этом вход на портал был осуществлен при помощи биометрических данных, потому что СМС на орбиту не приходят.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.