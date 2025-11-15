Российский космонавт впервые воспользовался "Госуслугами" на орбите

Впервые российский космонавт Алексей Зубрицкий впервые воспользовался порталом "Госуслуги", находясь на орбите. На борту Международной космической станции он сделал самозапрет на оформление SIM-карты. Отмечается, что такой услугой воспользовались уже более 600 тысяч пользователей.

При этом вход на портал был осуществлен при помощи биометрических данных, потому что СМС на орбиту не приходят.

