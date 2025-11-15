Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 18:15

Общество

Российский космонавт впервые воспользовался "Госуслугами" на орбите

Российский космонавт впервые воспользовался "Госуслугами" на орбите

Заморозки начнутся в столичном регионе после 16:00 15 ноября

Снегопад продолжится в столице до середины дня 15 ноября

В "Роскосмосе" показали, как выглядит циклон из космоса

На Тураевском шоссе дерево упало, перекрыв дорогу

"Шоу Проверка": хумус

"Куки-Внуки": пхали

Около трети месячной нормы осадков выпало в Москве 15 ноября

Программу поддержки для семей лишившихся зрения ветеранов СВО запустили в Москве

Очередь за саженцами 3-летнего сибирского кедра выстроилась в Электростали

Впервые российский космонавт Алексей Зубрицкий впервые воспользовался порталом "Госуслуги", находясь на орбите. На борту Международной космической станции он сделал самозапрет на оформление SIM-карты. Отмечается, что такой услугой воспользовались уже более 600 тысяч пользователей.

При этом вход на портал был осуществлен при помощи биометрических данных, потому что СМС на орбиту не приходят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика