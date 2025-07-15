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Новости

15 июля, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 июля

Спасатель сделал предложение своей девушке с автолестницы

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Гидрометцентр предупредил о возможном возвращении непогоды в Москву

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Москву накрыли тропические ливни с рекордным количеством осадков

Месячная норма осадков выпала в некоторых районах Москвы

15 июля в Москве стало самым дождливым за последние 76 лет, заявляют синоптики. Всего на столицу вылилось более 30% месячной нормы осадков.

Около 700 улиц приводят в порядок в Москве в 2025 году. Среди них – участок от Садового кольца до МКАД Волгоградского проспекта. Территорию благоустроят для пешеходов и модернизируют для водителей.

Сразу несколько новых пешеходных мостов появится в столице в ближайшие два года. Для тех, кто предпочитает прогуляться там, где можно обойтись без транспорта, в городе создают удобные маршруты. В том числе, они пролегают над главными водными артериями столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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