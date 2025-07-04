В Госдуму внесен законопроект о борьбе с "резиновыми" квартирами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о борьбе с так называемыми резиновыми квартирами. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект разработан для борьбы с фиктивной регистрацией в жилых помещениях, а также с неограниченным количеством лиц, проживающих в гостиницах многоквартирных домов (МКД). По данным авторов инициативы, проблема "резиновых" квартир и хостелов все еще сохраняет актуальность.

Каждый год по стране выявляют тысячи подобных помещений, где регистрируются сотни тысяч граждан. При этом в действительности эти лица не планируют туда вселяться, а их настоящее место жительства неизвестно.

Поэтому парламентарии предложили ограничить регистрацию граждан или лиц без гражданства по месту жительства или пребывания из расчета не более одного человека на шесть квадратных метров общей площади жилого помещения. Исключением станут лишь члены семьи собственника недвижимости.

Также законодательная инициатива призвана ограничить проживание граждан России и иностранцев в помещениях гостиниц в МКД. Для них предложено ввести аналогичный норматив в шесть "квадратов" на одно физическое лицо.

По мнению депутатов, новый закон позволит не только предотвратить массовую фиктивную регистрацию, но и повысит безопасность, качество жизни и соблюдение санитарных норм в жилых домах. Кроме того, законопроект защитит права добросовестных граждан и будет способствовать упорядочиванию миграционных процессов.

Ранее полицейские задержали восьмерых человек по подозрению в организации канала незаконной миграции в Подмосковье. По информации правоохранителей, группа лиц на протяжении двух лет оформляла фиктивные документы и регистрировала иностранцев, которые находились в стране нелегально. За это фигуранты получали вознаграждение.

