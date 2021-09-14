В Москве резко похолодало

В Москву идет арктический холод. Во вторник, 14 сентября, температура упала сразу на 10 градусов. Есть предупреждение об усилении ветра до 18 метров в секунду. Горожан просят не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с ними.

Департамент торговли и услуг призвал рестораторов закрыть летние веранды. Из-за похолодание в столице и Московской области уже начали включать отопление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.