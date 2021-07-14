Производитель временных тату предложил "набивать" QR-код на коже

QR-код рисовать на коже – это предложение буквально взорвало интернет. Услугу запустил крупный магазин временных тату наклеек вместе с сервисом по доставке еды.

Посетителям баров и ресторанов предлагают клеить штрих-код на запястье. Чтобы сделать себе такую татуировку нужно получить QR-код на сайте Москвы. Потом оформить онлайн заказ в магазине и переслать им изображение.

Производитель уверяет, что наклейка будет держаться на коже только две недели. При этом сама идея вызвала бурю критику. Тату сравнили даже с номерами в концлагерях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.