Будущие контрактники объяснили причины своего решения отправиться в зону СВО

В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова.

"Хотела служить по контракту, Родину защищать. Есть возможность – решила пойти механиком-связистом. На горячую линию позвонила и узнала, как пойти служить. Мне все объяснили и направили сюда. Здесь оформляешься, медкомиссию проходишь – все за один день", – поделилась одна из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.