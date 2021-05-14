Ситуация с COVID-19 в Москве остается напряженной – Ракова

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ситуация с коронавирусом в столице остается напряженной.

"Конечно, коронавирус никуда не исчез. Ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной. Цифры заболеваемости нас не радуют", – сказала Ракова.

Она отметила, что пока точно неизвестно, когда пандемия пойдет на спад. В связи с этим остаются возможными как повышения, так и понижения показателей заболеваемости.

При этом большая часть москвичей уже научилась соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, обеспечивающие снижение рисков заражения, добавила заммэра. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.