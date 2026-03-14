Синоптик сообщил о стремительном таянии снега из-за потепления в Москве

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил о погоде на ближайшие дни. В выходные, 14 и 15 марта, в Москве по ночам ожидается около 0, возможны заморозки и слабая гололедица.

В дневные часы воздух прогреется до комфортных для середины марта 11–14 градусов тепла. Синоптик не исключает температурных рекордов.

Начало следующей недели порадует москвичей весенним теплом. В условиях небывалого потепления снежный покров будет стремительно таять.

