14 марта, 13:15
Синоптик сообщил о стремительном таянии снега из-за потепления в Москве
Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил о погоде на ближайшие дни. В выходные, 14 и 15 марта, в Москве по ночам ожидается около 0, возможны заморозки и слабая гололедица.
В дневные часы воздух прогреется до комфортных для середины марта 11–14 градусов тепла. Синоптик не исключает температурных рекордов.
Начало следующей недели порадует москвичей весенним теплом. В условиях небывалого потепления снежный покров будет стремительно таять.
