Потребительские привычки москвичей изменились после пандемии коронавируса

Потребительские привычки москвичей поменялись после пандемии коронавируса, отмечают экономисты. Торговые центры из мест для шопинга превращаются в многофункциональные пространства. Часть площадок, где раньше были магазины, могут занять фудкорты, зоны развлечений, спортзалы, медцентры и даже офисы.

Привычные функции торговых центров уже не привлекают клиентов, люди выбирают маркетплейсы и доставку. В торговые комплексы приходят лишь иногда и не за покупками.

У ТЦ есть два варианта: повышать стоимость аренды или обновлять функции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.