Пассажиры метро во время поездок чаще всего смотрят видео в интернете

Во время поездок в метро пассажиры чаще всего смотрят видео в интернете. К таким выводам пришли аналитики МТС.

В компании провели специальное исследование. Как выяснилось, помимо видеоконтента, настоящим хитом стали сайты и мобильные приложения магазинов и маркетплейсов. За год трафик на интернет-ресурсы для покупок вырос в 400 раз.

Также специалисты смогли определить самые качающие станции. Оказалось, что больше всего контента абоненты МТС скачивают на "Новокузнецкой" и "Пролетарской" – более 300 гигабайт в сутки.

В МТС считают, что в ближайшие годы интернет-трафик в метро будет только расти. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.