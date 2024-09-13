Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 13:15

Общество

Климатолог рассказал, когда закончится позднее бабье лето в Москве

Климатолог рассказал, когда закончится позднее бабье лето в Москве

Председатель отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев, рассказал как ищут пропавших детей

Новости часа: сотрудники "Моих документов" 10 лет работают по московскому стандарту

В ТиНАО проезд в ЖК перекрыли платным шлагбаумом

"Атмосфера": 26 градусов ожидается в Москве вечером 13 сентября

Новый выпуск программы "Долголетие шоу" выйдет 14 сентября в 13:40

Желтый уровень опасности из-за аномальной жары объявлен в Москве

"Это Москва. Люди": шеф-повар и ресторатор Артем Лосев

Председатель отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев рассказал, кого чаще всего ищут волонтеры

Новости часа: осенью в Манеже пройдет Московский финансовый форум

По словам климатолога Дмитрия Федорова, обычно раннее бабье лето в Москве заканчивается в середине сентября, потом на 10–14 дней наступает период дождей, а затем стартует позднее бабье лето. В 2024 году оно может продлиться до первой и даже второй декады октября.

Тем временем ГУ МЧС по Москве напоминает, что с 12 по 16 сентября в столице ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7 и более градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика