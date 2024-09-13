Климатолог рассказал, когда закончится позднее бабье лето в Москве

По словам климатолога Дмитрия Федорова, обычно раннее бабье лето в Москве заканчивается в середине сентября, потом на 10–14 дней наступает период дождей, а затем стартует позднее бабье лето. В 2024 году оно может продлиться до первой и даже второй декады октября.

Тем временем ГУ МЧС по Москве напоминает, что с 12 по 16 сентября в столице ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7 и более градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.