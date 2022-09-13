Победители розыгрыша программы "Миллион призов" получат автомобили

Победители розыгрыша программы "Миллион призов", которые голосовали на выборах онлайн, готовятся получать свои автомобили. Всего разыграли 100 машин. Это внедорожники Niva Legend.

Каждый день телеканал Москва 24 общается с победителями. Кто-то из них впервые голосовал электронно, а некоторые уже давно пользуются этой возможностью, чтобы не тратить время на дорогу до избирательного участка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.