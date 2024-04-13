Синоптики спрогнозировали облачную погоду с прояснениями и осадки 14 апреля

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 14 апреля, теплый атмосферный фронт принесет в Москву большое количество облаков и осадки во второй половине дня. При этом температура воздуха днем составит 12–14 градусов, вечером – около 10 градусов тепла.

Атмосферное достигнет отметки 742 миллиметра ртутного столба. Ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.