Вместо магазинов в столичных ТЦ может появиться больше спортзалов и МФЦ

В Москве меняется концепция торговых центров. Их ждет трансформация, в них станет больше спортзалов, МФЦ, центров медицинских услуг и офисов. На месте магазинов с одеждой, продуктами и техникой будет больше фудкортов и развлечений.

Как отметил эксперт финансового рынка Андрей Бархота, рассматривается вариант трансформации торговых центров, чтобы торговые площади для офлайн-магазинов вышли на второй план и были отданы специализированным магазинам. Освободившиеся площади станут площадкой для развлечения, проведения квестов, деловых игр.

